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AjansHaber Gündem Oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti

Oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi.

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Oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 14 Mayıs’ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan İnanır, 6 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından entübe edilmişti.

77 yaşındaki sanatçı, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmıştı

İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, 21 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, sanatçının zatürreye bağlı gelişen sağlık sorunları nedeniyle entübe edildiğini belirterek, durumunun riskli olduğunu ifade etmişti.

Kadir İnanır, Türk sinemasında rol aldığı çok sayıda film ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam’ın önde gelen isimleri arasında yer alıyordu.

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