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AjansHaber Gündem Böcek ailesi davasında karar: İlaçlama şirketi sahibi ve oğluna 18 yıl hapis

Böcek ailesi davasında karar: İlaçlama şirketi sahibi ve oğluna 18 yıl hapis

İstanbul Fatih’te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, ilaçlama şirketi sahibi ve oğlunu 18’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Böcek ailesi davasında karar: İlaçlama şirketi sahibi ve oğluna 18 yıl hapis

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 4’ü tutuklu 6 sanık ile taraf avukatları ve hayatını kaybeden Böcek ailesinin yakınları hazır bulundu.

Savcılık mütalaasında ağır kusur vurgusu

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümün, otelde böcekleri yok etmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi.

Mütalaada, DSS ilaçlama firması yetkilileri Zeki Kışı ve Serkan Kışı’nın yanlış kimyasal (alüminyum fosfit) kullandıkları, yetkisiz personel çalıştırdıkları ve gerekli güvenlik önlemlerini almadan işlem yaptıkları ifade edildi.

Firma çalışanı Doğan Caferoğlu’nun sertifikasız şekilde ilaçlama yaptığı, otel sahibi Hakan Oğlak’ın ise güvenlik önlemleri alınmadan yapılan uygulamaya izin verdiği ve oteli tahliye etmeyerek özen yükümlülüğünü ihlal ettiği kaydedildi.

Bilinçli taksirle ölüm değerlendirmesi

Mütalaada sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme kararını açıkladı

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, ilaç firması sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı’yı 18’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Otel sahibi Hakan Oğlak’a 13 yıl 4 ay, ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu’na ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Olayın geçmişi

İddianameye göre Fatih’te 13 Kasım 2025’te meydana gelen olayda Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek yaşamını yitirmiş, baba Servet Böcek ise 17 Kasım 2025’te hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp raporunda ölümlerin, otelde böcek ilaçlamasında kullanılan kimyasala bağlı zehirlenmeden kaynaklandığı tespit edilmişti.

#Böcek Ailesi
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