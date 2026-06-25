Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Venezuela’da yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardımlar ele alındı.
Fidan’dan geçmiş olsun mesajı
Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Gil’den deprem sonrası son duruma ve ihtiyaç duyulan yardımlara ilişkin bilgi aldı.
Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, Türkiye’nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.
Venezuela’da peş peşe iki deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) verilerine göre Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
USGS, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde, aynı eyalette bulunan San Felipe kentinin ise 24 kilometre kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.
Depremlerin derinliğinin Yumare’de 10 kilometre, San Felipe’de ise 21,9 kilometre olarak ölçüldüğü bildirildi.