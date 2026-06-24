Dışişleri Bakanı Fidan Kanada’ya gidiyor: Nükleer enerji, ticaret ve stratejik iş birliği gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesi ve küresel gelişmelerin ele alınması amacıyla Kanada’ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında enerji, ticaret, savunma sanayii ve bölgesel krizler başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

Bakan Fidan’ın Kanada ziyareti başlıyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan’ın iki günlük Kanada ziyareti yarın başlayacak. Ziyaretin ilk gününde Fidan’ın Toronto kentindeki Darlington Nükleer Tesisi’ni ziyaret edeceği bildirildi. Tesis ziyaretinin, Kanada’nın nükleer enerji alanındaki kapasitesinin yerinde incelenmesi amacı taşıdığı belirtildi.

İş dünyası ve akademi ile toplantı

Bakan Fidan’ın ziyaret kapsamında iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin katılacağı bir toplantıya da iştirak edeceği öğrenildi.

Ottawa’da kritik diplomatik görüşme

Ziyaretin ikinci gününde ise başkent Ottawa’da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüşme gerçekleştirilecek.

Görüşmelerde Türkiye-Kanada ilişkilerinin derinleştirilmesi, iş birliğinin çeşitlendirilmesi ve ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

Ticaret hacmi ve ekonomik hedefler

Fidan’ın temaslarında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapması öngörülüyor.

2025’te 2,7 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacminin dengeli ve sürdürülebilir şekilde artırılması, ticaret önündeki engellerin azaltılması ve Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin hızla sonuçlandırılması beklentisinin dile getirilmesi planlanıyor.

Enerji, savunma ve yeni iş birliği alanları

Bakan Fidan’ın, nükleer enerji dahil olmak üzere enerji alanında yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilebileceğini ifade etmesi bekleniyor.

Ayrıca savunma sanayii alanında daha ileri iş birliği ve askeri ilişkilerin kurumsal zemininin güçlendirilmesi yönünde ortak adımların önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.

Küresel gelişmeler: İran, Ukrayna ve Orta Doğu

Bakan Fidan’ın görüşmelerde küresel kriz başlıklarına da değinmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı hedef alan provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulaması, Hürmüz Boğazı’nda serbest ve güvenli geçişin küresel ticaret açısından kritik olduğunu ifade etmesi planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye’nin diplomasi ve diyalog çağrısını yinelemesi, İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki politikalarına yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini dile getirmesi öngörülüyor.

İkili ilişkilerde son gelişmeler

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand’ın en son 17 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret ettiği hatırlatıldı.

2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2,7 milyar dolara ulaşırken, Türkiye’nin ihracatı 1,57 milyar dolar, ithalatı ise 1,16 milyar dolar olarak kaydedildi.

Mayıs ayında Türk Hava Yolları’nın Kanada’ya haftalık uçuş sayısının 12’den 21’e çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.