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AjansHaber Spor Aykut Kocaman: “İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum”

Aykut Kocaman: “İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum”

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, “Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir." dedi.

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Aykut Kocaman: “İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum”

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sürecinde adı sık sık teknik direktörlük için anılan tecrübeli çalıştırıcı Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpteki teknik direktör tercihine ilişkin açıklamada bulundu.

Kocaman, Aziz Yıldırım’ın davetiyle başlayan süreçte Oğuz Çetin ile sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine çalışma yürüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son bir aylık zaman zarfına ilişkin, kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte; Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur. Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur."

“Seçilmiş iradenin tercihleri ile ilgili sorun olamaz”

Başarı ve başarısızlıktaki en büyük payın yönetimlere ait olduğunu vurgulayan Kocaman, Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun teknik kadro tercihine ilişkin değerlendirmesinde şu sözleri kullandı:

"Çeşitli vesilelerle daha önce dile getirdiğim gibi, 'Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir.' Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetim, tercihlerini kullanmıştır. Seçilmiş iradenin tercihleri ile ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. 

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