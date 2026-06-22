Türkiye’nin Dünya Kupası vedası dünya basınında: “10 kişi kalan Paraguay, Türkiye’yi eledi”

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası serüveni kısa sürdü. İlk maçında Avustralya’ya 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası’na veda etti.

Türkiye’nin 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası’nda iki maç sonunda puan alamadan turnuvaya veda etmesi, yurt dışında da geniş yer buldu. Özellikle Avrupa basınında Türkiye’nin hücumdaki etkisizliği, Paraguay’ın 10 kişi kalmasına rağmen skoru koruması ve Montella yönetimindeki takımın beklentileri karşılayamaması öne çıkarıldı.

Reuters: “10 kişi kalan Paraguay, Türkiye’yi eledi”

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye’nin Dünya Kupası’na vedasını, “Ten-man Paraguay eliminate Turkey with tense 1-0 win” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Reuters’ın “10 kişi kalan Paraguay, Türkiye’yi 1-0’lık gergin galibiyetle eledi” anlamına gelen başlığında, Paraguay’ın eksik kalmasına rağmen savunmada direnç gösterdiği ve Türkiye’yi turnuva dışına ittiği vurgulandı.

Haberde, Paraguay’ın erken golle üstünlüğü yakaladığı, ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen skoru korumayı başardığı aktarıldı.

The Guardian: “Türkiye Dünya Kupası’ndan düştü”

İngiliz gazetesi The Guardian, karşılaşmayı “Turkey crash out as 10-man Paraguay hang on for World Cup win” başlığıyla verdi.

Gazetenin “10 kişi kalan Paraguay galibiyete tutundu, Türkiye Dünya Kupası’ndan elendi” anlamına gelen başlığında, ay-yıldızlıların sayısal üstünlüğe rağmen sonuca gidememesi öne çıkarıldı.

The Guardian, Türkiye’nin Paraguay karşısında çok sayıda şut denemesine rağmen gol bulamadığını, Avustralya maçındaki verimsizliğin Paraguay karşısında da sürdüğünü yazdı.

La Gazzetta dello Sport: “Paraguay 10 kişi kaldı ama duvar ördü”

İtalyan basını, Türkiye’nin elenmesini özellikle teknik direktör Vincenzo Montella üzerinden değerlendirdi.

La Gazzetta dello Sport, “Galarza segna, il Paraguay resta in 10 ma alza il muro: la Turchia di Montella è eliminata” manşetini kullandı.

Gazetenin “Galarza attı, Paraguay 10 kişi kaldı ama duvar ördü: Montella’nın Türkiye’si elendi” anlamına gelen başlığında, Paraguay’ın savunma direnci ve Türkiye’nin hücumda sonuç alamaması öne çıkarıldı.

L’Équipe: “Türkiye sayısal üstünlüğe rağmen elendi”

Fransız spor gazetesi L’Équipe, Türkiye’nin elenmesini sayısal üstünlük üzerinden değerlendirdi.

Gazete, “En supériorité numérique pendant une mi-temps, la Turquie s'incline face au Paraguay et est éliminée de la Coupe du monde” başlığıyla karşılaşmayı duyurdu.

Başlıkta, “Bir devre sayısal üstün oynayan Türkiye, Paraguay’a yenildi ve Dünya Kupası’ndan elendi” ifadeleri kullanıldı.

L’Équipe, Türkiye’nin maç boyunca üstünlük kurmasına rağmen Paraguay savunmasını aşamadığını ve turnuvaya erken veda ettiğini yazdı.

AS: “Güler, Dünya Kupası’nın dışında”

İspanyol basınında ise Arda Güler vurgusu öne çıktı.

AS gazetesi, Türkiye’nin Paraguay yenilgisi sonrası “Güler, fuera del Mundial” başlığını kullandı.

“Güler, Dünya Kupası’nın dışında” anlamına gelen başlıkta, Real Madrid forması giyen Arda Güler’in turnuvaya erken vedası ön plana çıkarıldı.

Gazete, Türkiye’nin Paraguay karşısında 32 şut çekmesine rağmen gol bulamadığını, iki maç sonunda ise toplam 62 şuta rağmen skor üretemediğini yazdı.

Al Jazeera: “Türkiye, 10 kişi kalan Paraguay’a yenilerek elendi”

Al Jazeera da Türkiye’nin turnuvaya vedasını, “Turkiye knocked out of World Cup 2026 after 1-0 defeat to 10-man Paraguay” başlığıyla verdi.

Başlıkta, “Türkiye, 10 kişi kalan Paraguay’a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan elendi” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Paraguay’ın erken gol avantajını koruduğu, Türkiye’nin ise rakibinin eksik kalmasına rağmen skoru değiştiremediği belirtildi.

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası rüyası kısa sürdü

A Milli Takım, 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesinde yer aldı. Genç ve Avrupa’da forma giyen oyunculardan oluşan kadrosuyla turnuvaya beklentiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı yenilgilerin ardından Dünya Kupası’na havlu attı.

Yurt dışı basınında yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin özellikle Paraguay karşısında yakaladığı fırsatları değerlendirememesi ve rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen skor üretememesi öne çıkarıldı. Haberlerde, 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası heyecanının kısa sürdüğü, genç kadroya rağmen beklentilerin karşılanamadığı ve Paraguay yenilgisinin Türkiye için turnuvadaki kırılma anı olduğu vurgulandı.