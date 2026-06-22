350 metrelik sondaj platformu iskelesi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İtalya’dan Romanya’ya sevk edilen sondaj platformu iskelesi, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı. Liberya bayraklı açık deniz römorkörü “PACIFIC DUCHESS” tarafından yedeklenerek çekilen ve toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan platform iskelesi, saat 08.45 sıralarında Ege Denizi yönünden boğaza giriş yaptı.
Geçiş sırasında dev yapıya “KEGM-6”, “Kurtarma-10”, “Kurtarma-17”, “Kurtarma-18” ve “Mehmetçik” römorkörleri eşlik etti.
Platform iskelesinin boğaz geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.