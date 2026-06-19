Sarı-lacivertliler golcüsüne kavuştu: Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1994 doğumlu oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Yeniden Fenerbahçe forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşayan Vedat Muriqi ise camiaya teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun."

Vedat Muriqi’nin İspanya karnesi

Vedat Muriqi, LaLiga’da 4,5 sezonda kaydettiği 57 golle Mallorca’nın lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. 32 yaşındaki santrfor, 2025-2026 sezonunu 23 golle tamamlarken, gol krallığı yarışında Kylian Mbappe’nin ardından ikinci sırada yer aldı.