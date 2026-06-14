A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na puansız başladı

İrankunda ve Metcalfe’nin golleriyle galibiyete uzanan Avustralya, turnuvaya üç puanla başlarken Türkiye ilk maçında puan alamadı.

D Grubu’nda ilk karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile Kanada’nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadı’nda karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak turnuvaya puansız başladı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında dengeli bir oyun sergilenirken Türkiye, hücumda Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız ile etkili olmaya çalıştı.

Avustralya ilk fırsatı gole çevirdi

Türkiye’nin 26. dakikada Arda Güler ile yakaladığı fırsatın ardından Avustralya, hızlı hücum sonucunda golü buldu. Savunmadan gönderilen uzun pasta Irankunda, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.

Golün ardından oyunun kontrolünü yeniden almaya çalışan milliler, 30. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın ceza sahası dışından çektiği şutta direğe takıldı.

İlk yarı Avustralya’nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beach geçit vermedi

İkinci yarıda beraberlik golü için baskısını artıran Türkiye, Arda Güler’in serbest vuruşu ve Zeki Çelik’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşlarla sonuca yaklaşsa da Avustralya kalecisi Beach başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.

Avustralya ise 75. dakikada farkı artırdı. Orta sahada kazanılan top sonrası gelişen atakta Metcalfe’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 2-0’a geldi.

Karşılaşmanın son bölümünde Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Çalhanoğlu ile gol arayan ay-yıldızlı ekip, aradığı golü bulamadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya yenilgiyle başladı.