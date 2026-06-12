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AjansHaber Spor Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: “Bizim için şampiyonluk normalleşti”

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: “Bizim için şampiyonluk normalleşti”

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, “Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti.” dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: “Bizim için şampiyonluk normalleşti”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, son 4 sezonda elde edilen şampiyonlukların camiada oluşturduğu etkiyi ve takımın Türk futboluna kattığı değeri değerlendirdi.

“Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı”

Galatasaray camiasında herkesin gelip geçici olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum. Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Önemli olan buraya yaptığımız hizmet. Bu sene kupayı kendi kendimize aldık ama kupayı her yerde gezdiriyoruz." diye konuştu.

“Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi”

Galatasaray’ın son yıllarda hem saha sonuçları hem de taraftar etkisiyle Türk futboluna önemli katkı sunduğunu dile getiren Buruk, şu ifadelerde bulundu:

"Bunun taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz. Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Stadyum atmosferi olarak bütün dünyanın önüne geçtik. Galatasaray'ın stadındaki atmosferi dünyanın 1 numarası olarak söyleyebilirim. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu yaşadık. Futbolcular ve maça gelen insanlar çok etkileniyor." 

#galatasaray
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