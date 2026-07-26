Şahika Ercümen’den Türkiye Şampiyonası’nda iki altın madalya

Antalya’nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde 68 metre, sabit ağırlık (CWT) kategorisinde ise 65 metreye dalarak iki kategoride de Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyona sonrası açıklamalarda bulunan Ercümen, dört gün üst üste yarışmaları nedeniyle bu organizasyonda limitlerini zorlamadığını belirterek, “Şampiyonluğu garantiledikten sonra gücümü en verimli şekilde kullanmaya odaklandım.” dedi.

22 lisanslı sporcunun mücadele ettiği organizasyon, Türkiye’nin önde gelen serbest dalış sporcularını bir araya getirdi.