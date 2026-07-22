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AjansHaber Spor Başakşehir, Avrupa’ya beraberlikle başladı

Başakşehir, Avrupa’ya beraberlikle başladı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Eşleşmenin rövanş karşılaşması 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.00’da Finlandiya’da oynanacak.

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Başakşehir, Avrupa’ya beraberlikle başladı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku’yu ağırladı.

Konuk ekip, 16. dakikada Jephta’nın attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Turuncu-lacivertliler, 54. dakikada Emin Bayram’ın kaydettiği golle skora denge getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Başakşehir, sahadan Inter Turku karşısında 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan Başakşehir’de Fildişi Sahilli futbolcu Christopher Operi, kart cezası nedeniyle mücadelede görev alamadı.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.00’da Finlandiya’da oynanacak.

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#başakşehir
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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