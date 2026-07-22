Başakşehir, Avrupa’ya beraberlikle başladı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku’yu ağırladı.
Konuk ekip, 16. dakikada Jephta’nın attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
Turuncu-lacivertliler, 54. dakikada Emin Bayram’ın kaydettiği golle skora denge getirdi.
Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Başakşehir, sahadan Inter Turku karşısında 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Öte yandan Başakşehir’de Fildişi Sahilli futbolcu Christopher Operi, kart cezası nedeniyle mücadelede görev alamadı.
Eşleşmenin rövanş karşılaşması 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.00’da Finlandiya’da oynanacak.