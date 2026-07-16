Arjantin, İngiltere’yi devirerek Dünya Kupası’nda finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin, Atlanta Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da etkili atak geliştirmekte zorlanırken devreye golsüz eşitlikle girildi.

İngiltere, 55. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Rogers’ın arka direğe yaptığı ortada Gordon, topun gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Arjantin, aradığı beraberlik golünü 85. dakikada bularak skoru 1-1’e getirdi. Messi’nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Enzo Fernandez’in sağ çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Arjantin, skoru 2-1’e taşıdı. Messi’nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Lautaro Martinez, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Arjantin, Fransa’yı 2-0 mağlup eden İspanya’nın finaldeki rakibi oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00’de New York’ta oynanacak.

Dünya Kupası’ndaki son karşılaşmayı İngiltere kazanmıştı

Arjantin ile İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki bir önceki karşılaşması, Güney Kore ve Japonya’nın ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası’nda oynandı. Aynı grupta yer alan iki takımın mücadelesini İngiltere, Beckham’ın golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla İngiltere gruptan çıkarken Arjantin organizasyona veda etti.

Arjantin, Dünya Kupası’nda art arda ikinci kez finalde

2022 Dünya Kupası finalinde Fransa’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Arjantin, 2026’da da adını finale yazdırdı. Üst üste iki Dünya Kupası’nda final bileti alan Güney Amerika temsilcisi, 2014’te Almanya ile oynadığı finali ise uzatmalarda yediği golle kaybetmişti.

Arjantin, böylece son dört Dünya Kupası’nın üçünde finale çıkma başarısı gösterdi.