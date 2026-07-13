Dünya Kupası’nda finalistler belli oluyor

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından son dört takım belli oldu.

Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin’in yarı finale yükseldiği turnuvada finalistler, 14 ve 15 Temmuz’da oynanacak karşılaşmalarla netleşecek.

İlk yarı finalde Fransa ile İspanya, 14 Temmuz Salı günü Dallas Stadı’nda karşılaşacak. İngiltere ile son şampiyon Arjantin arasındaki diğer yarı final mücadelesi ise 15 Temmuz Çarşamba günü Atlanta Stadı’nda oynanacak. İki karşılaşma da TSİ 22.00’de başlayacak.

Fransa üst üste üçüncü finalinin peşinde

Çeyrek finalde Fas’ı 2-0 mağlup eden Fransa, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkmak için mücadele edecek.

2018’de şampiyonluğa ulaşan, 2022’de ise finalde Arjantin’e kaybeden Fransa, İspanya’yı elemesi hâlinde arka arkaya üç Dünya Kupası’nda finale yükselen takımlar arasına girecek.

İspanya 16 yıl sonra yarı finalde

İspanya, çeyrek finalde Belçika’yı 2-1 yenerek 2010’da şampiyonluğa ulaştığı turnuvanın ardından ilk kez Dünya Kupası’nda son dört takım arasına kaldı.

Belçika karşısında galibiyet golünü oyuna sonradan giren Mikel Merino kaydetti. Merino, son 16 turunda Portekiz karşısında da yedek kulübesinden gelerek takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

Fransa ile İspanya, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk mücadeleyi Fransa, 2006 Dünya Kupası son 16 turunda 3-1 kazanmıştı.

İngiltere’yi Bellingham taşıdı

İngiltere, çeyrek finalde Norveç’i uzatma bölümünde 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası tarihinde dördüncü kez yarı finale yükseldi.

Norveç karşısında geriye düşen İngiltere’ye galibiyeti getiren iki golü de Jude Bellingham attı. İngiliz futbolcu, normal sürede eşitliği sağlarken uzatma bölümünde kaydettiği golle takımını yarı finale taşıdı.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, son beş büyük turnuvanın dördünde yarı final oynama başarısı gösterdi. İngilizler, 1966’dan sonra ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Messi ilk kez İngiltere’ye karşı

Son şampiyon Arjantin, çeyrek finalde İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek unvanını koruma yolunda yarı finale yükseldi.

Turnuvada 8 gole ulaşan 39 yaşındaki Lionel Messi, İngiltere karşısında Arjantin’in en önemli hücum silahı olacak. Messi, kariyerinde ilk kez İngiltere Milli Takımı’na karşı forma giyecek.

Taraflar Dünya Kupası’nda son olarak 2002’de karşılaşmış, İngiltere mücadeleyi David Beckham’ın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmıştı.