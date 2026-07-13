13 Temmuz 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:55 Dünya Kupası’nda finalistler belli oluyor
22:35 15 Temmuz’un 10. yılı YHT’lerin özel tasarımıyla raylara taşınacak
22:02 Galatasaray’ın yeni orta sahası Ugochukwu İstanbul’da
18:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “NATO Zirvesi’ni başarıyla gerçekleştirdik
AjansHaber Spor Galatasaray’ın yeni orta sahası Ugochukwu İstanbul’da

Galatasaray’ın yeni orta sahası Ugochukwu İstanbul’da

Sarı-kırmızılıların transfer görüşmeleri yürüttüğü 22 yaşındaki Fransız orta saha Lesley Ugochukwu, görüşmeler ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldi.

Yayınlanma
14
Galatasaray’ın yeni orta sahası Ugochukwu İstanbul’da

Lesley Ugochukwu’yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Genç futbolcuyu burada Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ile sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Galatasaray atkısıyla basın mensuplarına poz veren Ugochukwu, İstanbul’a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Fransız oyuncunun, İstanbul’da gerçekleştirilecek transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fransız ekibi Rennes altyapısında yetişen Lesley Ugochukwu, kariyerinde İngiltere temsilcileri Chelsea, Southampton ve Burnley formalarını giydi.

Geçen sezon Burnley’de 38 karşılaşmada görev yapan 22 yaşındaki orta saha, 3 gol attı.

#galatasaray
#transfer
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “En güzel transferleri yapmak ve başarılı bir takım kurmak için çalışıyoruz”
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “En güzel transferleri yapmak ve başarılı bir takım kurmak için çalışıyoruz”
#Spor / 24 Haziran 2026
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: “Bizim için şampiyonluk normalleşti”
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: “Bizim için şampiyonluk normalleşti”
#Spor / 12 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Nöbetçi golcü Merino, İspanya’yı yarı finale taşıdı: İspanya 2-1 Belçika
Nöbetçi golcü Merino, İspanya’yı yarı finale taşıdı: İspanya 2-1 Belçika
Arjantin uzatmalarda güldü, yarı finalde rakibi İngiltere
Arjantin uzatmalarda güldü, yarı finalde rakibi İngiltere
Mete Gazoz, Dünya Kupası’nın İspanya ayağında şampiyon oldu
Mete Gazoz, Dünya Kupası’nın İspanya ayağında şampiyon oldu
Dünya Kupası’nda forma giyen Jayden Adams hayatını kaybetti
Dünya Kupası’nda forma giyen Jayden Adams hayatını kaybetti
Son şampiyon Arjantin’den tarihi geri dönüş: Arjantin 3-2 Mısır
Son şampiyon Arjantin’den tarihi geri dönüş: Arjantin 3-2 Mısır
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Gündem
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
İngiltere uzatmalarda yarı final biletini aldı
İngiltere uzatmalarda yarı final biletini aldı
Filenin Sultanları Japonya’yı devirdi: VNL’de final kapısı açıldı
Filenin Sultanları Japonya’yı devirdi: VNL’de final kapısı açıldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.