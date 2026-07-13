Galatasaray’ın yeni orta sahası Ugochukwu İstanbul’da

Lesley Ugochukwu’yu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.
Genç futbolcuyu burada Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ile sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
Galatasaray atkısıyla basın mensuplarına poz veren Ugochukwu, İstanbul’a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
Fransız oyuncunun, İstanbul’da gerçekleştirilecek transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fransız ekibi Rennes altyapısında yetişen Lesley Ugochukwu, kariyerinde İngiltere temsilcileri Chelsea, Southampton ve Burnley formalarını giydi.
Geçen sezon Burnley’de 38 karşılaşmada görev yapan 22 yaşındaki orta saha, 3 gol attı.