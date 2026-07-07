Son şampiyon Arjantin’den tarihi geri dönüş: Arjantin 3-2 Mısır

Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetti. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yaptı.

Arjantin, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya maçının galibiyle karşılaşacak.

Son şampiyon Arjantin’in yavaş bir tempoyla başladığı karşılaşmada Mısır, 15. dakikada öne geçti. Ceza alanının hemen önünde topla buluşan Attia’nın ortasına iyi yükselen Ibrahim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19.dakikada Arjantin penaltı kazandı. Paredes’in pasıyla ceza alanına hareketlenen Tagliafico, Hassan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem François Letexier penaltı noktasını gösterdi.

21.dakikada atışı kullanan Lionel Messi’nin vuruşunda, kaleci Shobeir soluna gelen topu çeldi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mısır, 68. dakikada farkı ikiye çıkardı. Zico, Salah’ın pasıyla ceza alanı sağ tarafından son çizgiye inen Hassan’ın içeriye çıkardığı topu tamamladı ve skoru 2-0 yaptı.

Arjantin, 79. dakikada farkı bire indirdi. Messi’nin sağdan ceza alanına ortaladığı topa Romero kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Shobeir’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

83.dakikada Arjantin skoru eşitledi. Messi’nin sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa Martinez’in vuruşunda Montiel’in kontrol edemediği meşin yuvarlak Messi’nin önünde kaldı. Arjantinli futbolcunun penaltı noktası civarından sert şutunda üst direğe çarpan top ağlara gitti.

90+2. dakikada Arjantin öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Martinez’in arka direğe ortasında Enzo Fernandez kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

Mısır’ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Arjantin, adını çeyrek finale yazdırdı.

Messi hem attı hem kaçırdı, iki rekor daha kırdı

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Lionel Messi, Mısır karşısında da fileleri havalandırarak rekorunu 21 gole çıkardı.

Messi, turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9’a yükseltti.

Arjantinli futbolcu, Mısır karşısında değerlendiremediği penaltıyla turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, bugüne kadar seri atışlar hariç 8 penaltı kullandı. Messi, bu penaltıların 4’ünü gole çeviremedi.

Messi ayrıca aynı turnuva içinde iki penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.