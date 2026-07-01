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AjansHaber Spor İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti

İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup eden İngiltere adını son 16 turuna yazdırdı.

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İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup eden İngiltere, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Meksika’nın rakibi oldu.

Atlanta’daki karşılaşmada Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cipenga’nın golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. İngiltere’ye turu getiren golleri ise Harry Kane kaydetti.

Bu sonuçla İngiltere, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

İngiltere, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Meksika ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere, Kane’in golleriyle geri döndü

7.dakikada Demokratik Kongo Cumhuriyeti öne geçti. Mbemba’nın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cipenga, sağ ayağıyla sert vurdu. Yerden giden top, yakın köşeden ağlarla buluştu ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

75.dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gordon’un ortasında, penaltı noktası sağında bulunan Kane kafa vuruşunu yaptı. Top, kaleci Mbasi’nin sağından ağlara gitti ve skor 1-1’e geldi.

86.dakikada İngiltere öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham’ın vuruşunda kaleci topu çıkardı. Dönen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Kane, ceza alanına girerek sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı yakın köşeden filelerle buluşturdu.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan İngiltere, adını son 16 turuna yazdırdı.

Kane, 5 gole ulaştı

İngiliz yıldız Harry Kane, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 5’e yükseltti.

Kane, 2026 Dünya Kupası’nda 6’şar golü bulunan Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappe’yi gol krallığı yarışında takip etti.

 

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