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AjansHaber Gündem İstanbul’da 127 yıl cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı

İstanbul’da 127 yıl cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı

157 ayrı hırsızlık olayından aranan ve hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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İstanbul’da 127 yıl cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı
KAYNAK: (AA)

İstanbul’da çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

157 hırsızlık dosyası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelinin kent genelinde 157 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Saklandığı adreste yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından firarinin, eşinin anneannesine ait bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Elif Şahin gözaltına alındı.

127 yıl kesinleşmiş ceza

Şüpheli hakkında “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık”, “elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık” ve “kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” gibi suçlardan kayıt bulunduğu, ayrıca 18 ayrı aranma kaydının daha olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Öte yandan, şüphelinin daha önceki süreçlerde hamilelik ve küçük çocuk sahibi olma gerekçeleriyle infaz erteleme hükümlerinden yararlanarak serbest kaldığı, bu durumun da soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#hırsız
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