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KPSS başvuruları bugün başladı

Binlerce adayın beklediği 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı.

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KPSS başvuruları bugün başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2026-KPSS Lisans sınavı için başvurular 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Sınav takvimine göre:

• Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu: 6 Eylül 2026
• Alan Bilgisi oturumları: 12-13 Eylül 2026
• DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi): 1 Kasım 2026

Genel Yetenek–Genel Kültür oturumuna katılım tüm adaylar için zorunlu olurken, Alan Bilgisi oturumlarına katılım adayların tercihine bırakıldı.

Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr adresi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.

#kpss
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