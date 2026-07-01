KPSS başvuruları bugün başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2026-KPSS Lisans sınavı için başvurular 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Sınav takvimine göre:
• Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu: 6 Eylül 2026
• Alan Bilgisi oturumları: 12-13 Eylül 2026
• DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi): 1 Kasım 2026
Genel Yetenek–Genel Kültür oturumuna katılım tüm adaylar için zorunlu olurken, Alan Bilgisi oturumlarına katılım adayların tercihine bırakıldı.
Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr adresi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.