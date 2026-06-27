Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerin ardından can kaybı artmaya devam ediyor.
Resmi açıklama yapıldı
CNN’in haberine göre Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlere ilişkin son durumu paylaştı.
Rodriguez, “depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1430’a, yaralı sayısının 3 bin 238’e yükseldiğini ve 3 bin 142 ailenin evlerini kaybettiğini” bildirdi.
Artçı sarsıntılar sürüyor
Rodriguez, depremlerin ardından ülkede en az 430 artçı sarsıntı kaydedildiğini belirtti.
Depremlerin detayları
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Venezuela’da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin 39 saniye arayla meydana geldiğini açıklamıştı.