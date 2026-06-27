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AjansHaber Gündem Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi

Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi

Venezuela’da meydana gelen iki büyük depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 1430’a, yaralı sayısı 3 bin 238’e ulaştı.

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Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
KAYNAK: (AA)

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerin ardından can kaybı artmaya devam ediyor.

Resmi açıklama yapıldı

CNN’in haberine göre Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlere ilişkin son durumu paylaştı.

Rodriguez, “depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1430’a, yaralı sayısının 3 bin 238’e yükseldiğini ve 3 bin 142 ailenin evlerini kaybettiğini” bildirdi.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Rodriguez, depremlerin ardından ülkede en az 430 artçı sarsıntı kaydedildiğini belirtti.

Depremlerin detayları

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Venezuela’da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin 39 saniye arayla meydana geldiğini açıklamıştı.

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