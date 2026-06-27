Malatya’da sahte polis operasyonu

Malatya’da emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını dinledikleri ve kamuya açık alanlarda kendilerini emniyet personeli gibi tanıttıkları öne sürülen 6 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyet frekanslarını dinledikleri belirlendi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bazı kişilerin amatör telsizlerle emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını takip ettikleri ve kamuya açık alanlarda polis oldukları yönünde algı oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.
Operasyonda çok sayıda ekipman ele geçirildi
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 70 fişek, 50 el telsizi, 15 masa tipi telsiz, 5 telsiz frekans ayar cihazı ile 1 mors alfabesi cihazı ele geçirildi.
Adli süreç başlatıldı
Şüpheliler hakkında 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.