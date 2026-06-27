MİT destekli operasyonda kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu şüphelinin bulunduğu adres tespit edildi.
Ortak operasyon düzenlendi
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M., Mezitli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.