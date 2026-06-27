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AjansHaber Gündem Erzincan’da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Erzincan’da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Erzincan’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçarken, kentte çok sayıda ağaç devrildi.

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Erzincan’da kuvvetli rüzgar etkili oldu
KAYNAK: (AA)

Kentte şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı bir plazanın çatısı ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bazı evlerin çatıları yerinden söküldü. Uçan çatı parçalarının çarptığı bazı evlerin camlarında da hasar meydana geldi.

Ağaçlar devrildi, eşyalar savruldu

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, çöp kovaları da yollara savruldu. Kent genelinde kısa süreli panik yaşandı.

Ekipler sahada

Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar belediye ekiplerince temizlenerek yol kenarına alındı. Polis ekipleri ise vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için bölgede çalışma yürüttü.

#Erzincan
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