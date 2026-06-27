Erzincan’da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Kentte şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı bir plazanın çatısı ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bazı evlerin çatıları yerinden söküldü. Uçan çatı parçalarının çarptığı bazı evlerin camlarında da hasar meydana geldi.

Ağaçlar devrildi, eşyalar savruldu

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, çöp kovaları da yollara savruldu. Kent genelinde kısa süreli panik yaşandı.

Ekipler sahada

Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar belediye ekiplerince temizlenerek yol kenarına alındı. Polis ekipleri ise vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için bölgede çalışma yürüttü.