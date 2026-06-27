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Bakan Kurum: “Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kalkınma adımlarını değerlendirdik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen “Ortak Akıl-Kalkınma Oturumu”nda, enerji, üretim, ulaşım ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarının ele alındığını bildirdi.

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Bakan Kurum: “Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kalkınma adımlarını değerlendirdik”
KAYNAK: (AA)

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamındaki “Ortak Akıl-Kalkınma Oturumu”na katıldığını belirtti.

Bakanlarla ortak oturum

Kurum, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan’ın moderatörlüğünde düzenlenen oturumda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Milletvekillerinin soruları yanıtlandı

Paylaşımında, “Ortak Akıl-Kalkınma Oturumu’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanımız Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Uraloğlu ile bir araya gelerek ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda istişarelerde bulunduk, kıymetli milletvekillerimizin sorularını yanıtladık.” ifadelerine yer veren Kurum, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında enerji, üretim, ulaşım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında atılacak adımların değerlendirildiğini kaydetti.

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