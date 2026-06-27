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AjansHaber Gündem Ticaret Bakanlığı: “Yolcu beraberi eşya muafiyet limitlerinde değişiklik yapılmadı”

Ticaret Bakanlığı: “Yolcu beraberi eşya muafiyet limitlerinde değişiklik yapılmadı”

Ticaret Bakanlığı, son günlerde yolcu beraberinde yurda getirilen eşyalara ilişkin muafiyet limitlerinin değiştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Ticaret Bakanlığı: “Yolcu beraberi eşya muafiyet limitlerinde değişiklik yapılmadı”
KAYNAK: (AA)

Bakanlık, söz konusu muafiyet hükümleri ve limitlerinin 2009 yılından bu yana aynı şekilde uygulandığını açıkladı.

İddialara açıklık getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan muafiyet uygulamalarının değiştiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyetlerin “2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamında düzenlendiği hatırlatıldı.

Muafiyet limitleri aynı

Açıklamada, her yolcunun kişisel kullanım amacıyla 1 kilogram çay, 1 kilogram çözülebilir hazır kahve, 1 kilogram kahve, 1 kilogram çikolata ve 1 kilogram şekerden mamul gıda ürününü vergiden muaf olarak yurda getirebildiği ifade edildi.

Ayrıca çikolata veya şekerden mamul yiyeceklerde tanınan 2 kilogramlık hakkın tek bir ürün için de kullanılabileceği kaydedildi.

430 avroya kadar eşya vergiden muaf

Kişisel kullanım veya hediye amacıyla getirilen, ticari nitelik taşımayan ve değeri 430 avroyu aşmayan eşyaların vergiden muaf olduğu belirtilirken, 15 yaş altındaki yolcular için bu sınırın 150 avro olduğu bildirildi.

Bitkisel ürünlerde ise taze ve kuru meyve ile sebzelerde 3 kilograma, diğer bitkisel ürünlerde ise 1 kilograma kadar muafiyet uygulanmaya devam edildiği aktarıldı.

2009’dan bu yana değişiklik yok

Bakanlık açıklamasında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yolcu beraberi eşyalara ilişkin muafiyet hükümleri ve limitlerinde 2009 yılından bu yana herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı.

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