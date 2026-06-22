Bakanlık duyurdu: Otomotivde satış ve ilan kısıtlamaları 2027’ye kadar uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması, spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi, stokçulukla mücadele edilmesi ve tüketicilerin korunması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu doğrultuda ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı dolmadan doğrudan ya da dolaylı şekilde pazarlamasını veya satışını engelleyen düzenlemenin yürürlükte olduğu hatırlatıldı.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını engelleyen “ilan kısıtlaması” uygulamasının da sürdüğü kaydedildi.

“İlan kısıtlamasını ihlal edenlere yaklaşık 116 milyon lira ceza kesildi”

Bakanlık, düzenlemelere aykırı hareket eden kişi ve işletmelere yönelik denetimlerde uygulanan idari para cezalarına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

“Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.”

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Bakanlık, “6 ay 6 bin kilometre” düzenlemesi ile ilan kısıtlamasının uygulanmaya devam edeceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu doğrultuda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi ile ilan kısıtlaması uygulamalarının süreleri Bakanlığımızca 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte kalacaktır. Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir. Bakanlık olarak otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını korumak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, kayıt dışılıkla mücadele etmek ve tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz.”