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AjansHaber Otomotiv BMW, Çin’deki daralma ve Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle 2026 beklentilerini düşürdü

BMW, Çin’deki daralma ve Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle 2026 beklentilerini düşürdü

Alman lüks otomobil üreticisi BMW Grubu, Çin pazarında yaşanan daralma, Orta Doğu’daki çatışmaların maliyetler üzerindeki etkisi ve hızlandırılan kurumsal yeniden yapılanma süreçleri nedeniyle 2026 yılı mali öngörülerinde aşağı yönlü revizyona gittiğini bildirdi.

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BMW, Çin’deki daralma ve Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle 2026 beklentilerini düşürdü

BMW Grubundan yapılan açıklamada, daha önce "hafif bir düşüş" beklenen konsolide vergi öncesi karda artık "belirgin bir gerileme" öngörüldüğü bildirildi.

Münih merkezli şirket, otomotiv bölümüne ilişkin faiz ve vergi öncesi kar marjı beklentisini de aşağı çekti. Buna göre, daha önce yüzde 4-6 aralığında açıklanan marj tahmini, yüzde 1-3 aralığına revize edildi.

Şirketin beklentilerini düşürmesinde iki temel faktörün etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, BMW’nin en büyük tekil pazarı konumundaki Çin’de daralmanın yılın ikinci çeyreğinde de hızlanarak devam ettiği kaydedildi. Avrupa ve ABD pazarlarında olumlu satış eğilimleri görülmesine rağmen, bu performansın Çin’deki kaybı telafi etmeye yeterli olmadığı vurgulandı.

Orta Doğu’da süren istikrarsızlık nedeniyle yüksek enerji fiyatlarının kalıcı hale geldiğine işaret edilen açıklamada, bu durumun şirketin üretim maliyetlerini doğrudan artırdığı aktarıldı. Ayrıca jeopolitik belirsizliklerin küresel ölçekte tüketici davranışlarını olumsuz etkilediği ifade edildi.

Şirket açıklamasında, Orta Doğu’daki gelişmelerin önceki tahminlerin aksine etkisini sürdürdüğü belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Şirketin önceki varsayımlarının aksine Orta Doğu'daki çatışmanın etkileri devam etmektedir. İlk olarak, ısrarla yüksek seyreden enerji fiyatları şirketin maliyetlerini artırmaktadır. İkinci olarak, çatışmadan kaynaklanan belirsizlik dünya genelindeki pek çok pazarda tüketici davranışlarını giderek daha fazla etkilemektedir."

Açıklamanın ardından BMW hisselerinde sert düşüş

BMW’nin 2026 beklentilerini aşağı çekmesinin ardından Frankfurt Borsası’nda işlem gören BMW hisseleri, ilk işlemlerde yüzde 11'in üzerinde değer kaybederek 60,08 avro ile Eylül 2020'den sonraki en düşük seviyeyi gördü.

Günün ilerleyen saatlerinde kayıplarının bir bölümünü telafi eden hisseler, TSİ 13.00 itibarıyla yüzde 6 düşüşle 63,55 avrodan işlem gördü. Bu gerilemeyle birlikte BMW hisselerinin yıl başından bu yana toplam değer kaybı yüzde 33’e yaklaşırken, şirketin piyasa değeri 39 milyar avronun altına indi.

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