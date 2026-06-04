Togg, iki modeliyle elektrikli otomobil pazarında zirveyi bırakmadı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 7,4 daralarak 453 bin 138 adet oldu.

Bu dönemde otomobil satışları, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 9,65 azalarak 356 bin 256’ya gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 1,94 artışla 96 bin 882’ye ulaştı.

Motor tiplerine göre satışlarda benzinli otomobiller 148 bin 75 adetle ilk sırada yer aldı. Benzinli araçların toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 41,6 olarak kayıtlara geçti.

Hibrit otomobiller 119 bin 22 satış ve yüzde 33,4 payla ikinci sırada bulunurken, elektrikli otomobiller 66 bin 353 adetle pazardan yüzde 18,6 pay aldı. Dizel otomobil satışları 20 bin 683 adetle yüzde 5,8, otogazlı otomobiller ise 2 bin 123 adetle yüzde 0,6 paya sahip oldu.

Tam elektrikli otomobil satışları yükselişini sürdürdü

Ocak-mayıs döneminde tam elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 65 bin 805’e çıktı.

Tam elektrikli otomobillerin toplam otomobil satışları içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 15 seviyesindeyken, bu yıl yüzde 18,5’e yükseldi. Hibrit otomobillerin payı da aynı dönemde yüzde 28,9’dan yüzde 33,4’e çıktı.

Böylece tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçlar birlikte değerlendirildiğinde, içinde elektrikli motor bulunan araçlar toplam pazarın yüzde 52’sini oluşturdu.

Togg’un elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 25 oldu

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil pazarında yükselişini sürdüren Togg, T10X ve T10F modelleriyle yılın ilk 5 ayında Türkiye pazarında ilk iki basamakta yer aldı.

Togg T10X, ocak-mayıs döneminde 9 bin 70 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarının en çok satılan modeli oldu. Togg’un diğer modeli T10F ise 7 bin 675 satışla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde Togg’un iki modeliyle toplam satışı 16 bin 745 olarak gerçekleşirken, markanın elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 25’e ulaştı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 13 bin 513 adet Togg T10X satılmıştı.

Model bazında elektrikli otomobil satışlarında Togg T10X ve T10F’nin ardından 5 bin 692 adetle KG Mobility Torres üçüncü, 5 bin 435 adetle MINI Countryman dördüncü, 3 bin 395 adetle Tesla Model Y beşinci sırada yer aldı.