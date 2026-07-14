Mercedes-Benz S-Class Facelift: Zirveye yukarı taşımak mı, zirvede kalmak mı? Dünyanın referans lüks sedanı

Tasarım

Mercedes radikal değişikliklerden kaçınmış. İlk bakışta mevcut S-Class ile yeni model arasındaki farkları görmek zor. Ancak detaylara inildiğinde yeni far grafikleri, güncellenen ön tampon ve yeni jant tasarımları dikkat çekiyor. Mercedes bilinçli olarak muhafazakâr davranmış. Çünkü S-Class müşterileri genellikle devrim değil evrim istiyor. İç mekanda ise yüksek kaliteli malzemeler, büyük ekranlar ve arka koltuk konforu korunuyor.

Temel teknik özellikler

Uzunluk: 5,18 metre

Dingil mesafesi: 3,10 metre

Motorlar:

3.0 litre sıralı 6

4.0 litre V8

Plug-in Hybrid

Güç: 380 hp – 800 hp+

Şanzıman: 9G-Tronic

Çekiş: 4Matic

Neler değişti?

Makyaj operasyonunun merkezinde teknoloji bulunuyor. Mercedes sürüş destek sistemlerini güncelledi. Daha gelişmiş yarı otonom sürüş sistemleri, güncellenmiş sensörler ve yeni yazılım altyapısı sisteme eklendi. İkinci önemli değişim ise dijital deneyim. MBUX sistemi daha hızlı çalışıyor. Yapay zeka entegrasyonları artırılıyor. Arka koltuk eğlence sistemleri de güncelleniyor. Ancak burada ilginç bir konu var. Mercedes tasarımı neredeyse hiç değiştirmedi. Bu model üzerinde değil. Yenilenen S oldukça agresif ve daha dengeli bir tasarıma ulaştı. Ama markada genel bir muhafazakarlık var. Çünkü marka son yıllarda BMW'nin izlediği agresif tasarım stratejisinin tam tersini uyguluyor.

BMW 7 serisi ile rekabet

BMW yeni 7 Serisi'nde son derece cesur bir tasarım tercih etti. Devasa böbrek ızgaralar, iki parçalı far tasarımı ve oldukça iddialı bir görünüm. Bu tasarım bazı müşteriler tarafından çok beğenildi. Bazıları tarafından ise aşırı bulundu.

Mercedes ise farklı bir yol izliyor. S-Class hâlâ klasik bir makam otomobili görünümüne sahip. Benim görüşüm şu: BMW 7 Serisi dikkat çekiyor. S-Class ise saygı görüyor. Lüks segmentte bu ikisi aynı şey değil. Mercedes'in bu nedenle radikal değişiklik yapmaması doğru bir karar gibi görünüyor.

Türkiye'de S-Class satışları her zaman sınırlı adetlerde gerçekleşiyor. Ancak bu modelin etkisi satış rakamlarından bağımsız. Çünkü Mercedes'in marka imajının önemli kısmı hâlâ S-Class üzerinden şekilleniyor. Türkiye'deki iş dünyası ve üst düzey yönetici kitlesi açısından model hâlâ prestij sembolü konumunda.

Yeni S-Class büyük bir devrim değil. Ancak buna ihtiyacı da yok. Mercedes burada yeni bir otomobil yaratmaya çalışmıyor. Zaten segment lideri olan bir ürünü daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Ve görünen o ki bunu oldukça başarılı şekilde gerçekleştiriyor.

Artılar

Olağanüstü konfor

Güçlü marka değeri

Güncellenmiş teknoloji

Eksiler

Radikal yenilik arayanları heyecanlandırmayabilir

Çok yüksek fiyat seviyesi

Elektrikli rakiplerin baskısı artıyor