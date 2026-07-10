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AjansHaber Otomotiv Toyota, hidrojen yakıt hücreli Hilux ile Dakar’a hazırlanıyor

Toyota, hidrojen yakıt hücreli Hilux ile Dakar’a hazırlanıyor

Toyota, hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik motor sporları çalışmalarında yeni bir adım atıyor. Toyota’nın yarış departmanı GAZOO Racing, 2027 Dakar Rallisi’nde hidrojen yakıt hücreli DKR GR FC Hilux prototipiyle yer alacağını açıkladı.

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Toyota, hidrojen yakıt hücreli Hilux ile Dakar’a hazırlanıyor
Marka Uzmanı: Serdar Öztürk

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonları arasında gösterilen Dakar Rallisi’nde mücadele edecek hidrojen yakıtlı araç, deneysel araçlar ve alternatif enerjili yeni teknolojiler için oluşturulan “Dakar Future Mission 1000” kategorisinde yarışacak.

DKR GR FC Hilux, Toyota’nın Dakar’da başarısını kanıtlayan DKR GR Hilux modeli üzerinden geliştirildi. Araçta benzinli motor yerine Toyota’nın hidrojen yakıt hücresi sistemi kullanılacak.

Sürüş sırasında yalnızca su buharı salımı yapan araç, Toyota’nın karbon nötr mobilite teknolojilerini zorlu yarış şartlarında denemesine imkan sağlayacak.

Dakar, Toyota için gerçek test sahası olacak

Yüksek sıcaklıkları, kum tepeleri, kayalık etapları ve uzun mesafeleriyle bilinen Dakar Rallisi, Toyota’nın hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin dayanıklılığını sınayacağı gerçek bir test alanı olacak.

Proje kapsamında yakıt hücresi sisteminin daha kompakt hale getirilmesi, soğutma performansının artırılması, dayanıklılığın geliştirilmesi ve enerji yönetiminin optimize edilmesi üzerinde çalışılacak.

Toyota, Dakar’da elde edilecek verilerle yalnızca yarış araçlarına değil; binek otomobiller, kamyonlar, otobüsler, trenler, denizcilik uygulamaları ve sabit enerji sistemleri gibi alanlarda kullanılacak hidrojen teknolojilerinin gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Aracın geliştirme süreci Belçika’da başladı

Hidrojen yakıt hücreli güç ünitesinin geliştirilmesi, yazılım kalibrasyonu ve aracın montaj çalışmaları Belçika’da başladı.

DKR GR FC Hilux için önümüzdeki aylarda kapsamlı test programı uygulanacak. Araç, bu hazırlık sürecinin ardından Ocak 2027’de Suudi Arabistan’da düzenlenecek Dakar Rallisi’nde sahne alacak.

1-15 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda DKR GR FC Hilux, toplam 1.000 kilometrelik 13 özel etapta yeni teknolojilerin performansını, güvenliğini ve dayanıklılığını ortaya koymayı amaçlıyor.

Toyota’nın hidrojen yolculuğunda yeni sayfa

Toyota, hidrojen teknolojilerini motor sporlarında geliştirmeye 2021 yılında Japonya Super Taikyu Serisi’nde hidrojen motorlu Corolla H2 Concept ile başlamıştı.

Bu sürecin ardından GR Yaris H2, Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında gösteri sürüşlerine çıkarken, HySE-X1 ve HySE-X2 prototipleri de Dakar Future Mission 1000 kategorisinde mücadele etti.

Toyota, 2026 Le Mans 24 Saat Yarışı’nda da sıvı hidrojenle çalışan TR LH2 Racing Prototype ile pistte gösteri turları gerçekleştirdi.

2027 Dakar Rallisi ise Toyota açısından bir ilke sahne olacak. Marka, hidrojen ve yakıt hücresi teknolojilerini ilk kez aynı motor sporları programı kapsamında buluşturarak karbon nötr mobilite vizyonunu daha ileri taşımayı hedefliyor.

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