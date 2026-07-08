NATO Zirvesi’nde Türk dokunuşları: Diplomasi trafiğine, kültür ve misafirperverlik eşlik etti

Küresel güvenlik gündemine yön veren 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara’da yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede, İttifakın savunma kapasitesi, Ukrayna’ya destek, bölgesel krizler ve NATO’nun yeni dönem yol haritası ele alınırken, organizasyonun kültürel boyutu da dikkat çekti.

NATO liderleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara’da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanlığı Ana Binası önünde gerçekleştirilen karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, zirveye katılan liderler ile eşlerini tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çekimi yapıldı.

Törende Türk kültürünü yansıtan unsurlar da yer aldı. Liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mehter marşı ve yeniçeriler eşliğinde karşılandı.

Resmi karşılama programının ardından devlet ve hükümet başkanları ile eşleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon ve akşam yemeğine katıldı.

NATO liderlerine Türk mutfağı sunuldu

NATO liderleri için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen resmi akşam yemeğinde, Türkiye’nin gastronomi mirasını yansıtan özel menü iki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak tarafından hazırlandı.

Yemekte, Türkiye’nin gastronomi mirasını yansıtan özel bir menü sunuldu. Menüde taş fırında pide, Trabzon tereyağı, Hizan karakovan balı, zeytinyağlı sebze bayıldı, yanık Denizli yoğurdu, deniz levreği, tarama, Urla sakız enginarı, Tokat asma yaprağı, kuzu göbeği mantarlı firik bulguru, dana kaburga tandır, mantı, Antep fıstığı köpüğü, bergamot ve Maraş dondurması gibi Türk mutfağının farklı bölgelerinden lezzetler yer aldı.

Menü, Anadolu’nun bölgesel ürün çeşitliliği ve Türk mutfağının köklü hafızasını merkeze alan bir anlayışla hazırlanırken, geleneksel lezzetler çağdaş teknikler ve zarif sunumlarla NATO liderlerine takdim edildi.

Şef Fatih Tutak, NATO liderlerine sunulan menünün Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ürünler, yerel üretici emeği ve Türk mutfağının köklü hafızası üzerine kurulduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:

"Böylesine özel bir sofrada Türk mutfağını temsil etmek bizim için büyük bir onurdu. Bu menüde Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ürünleri, üretici emeğini ve mutfak hafızamızı çağdaş bir dille anlatmak istedik. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli buluşmanın bir parçası olmak bizim için çok değerliydi."

Trump’tan Türk mutfağına tam not: “10 puanlıktı hatta belki 12’ydi”

ABD Başkanı Donald Trump da Ankara’daki zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yediği akşam yemeğine ilişkin memnuniyetini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik ve gerçekten 10 puanlıktı hatta belki 12’ydi. Her şey çok güzeldi…”

Lider eşlerine Çankaya Köşkü’nde özel program

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da lider eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Emine Erdoğan, konuklarını Köşk’e gelişlerinde tek tek karşıladı.

Lider eşleri, “Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak” temalı yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Toplantıda çocukların dijital dünyanın risklerinden korunması, dijital güvenlik, farkındalık, eğitim, dijital okuryazarlık ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi başlıklar ele alındı.

Programın ardından lider eşleri için öğle yemeği düzenlendi. Yemekte Türk gastronomisini yansıtan lezzetler sunulurken, İznik çinisi örneklerinin yer aldığı salon ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtüleriyle Türkiye’nin kültürel mirası programa taşındı.

Konuk lider eşleri, Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası ile Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı buldu.

Liderlere özel hediye

Zirvenin bir diğer dikkat çeken başlığı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere takdim ettiği özel hediye oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderlere, “The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye” adlı biyografik çalışmayı kişisel hediyesi olarak imzalı özel mektubuyla birlikte takdim etti.

Uluslararası okuyucu kitlesi için İngilizce hazırlanan eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatı üzerinden Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar anları, gerçekleştirilen reformlar ve uzun vadeli hedefler ele alındı.

Kitap, Türkiye’nin son çeyrek asırdaki siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümünü “cesaret politikası” kavramı etrafında değerlendiren bir çalışma olarak liderlere sunuldu.

“Çok zarif ev sahiplerisiniz”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada, zirvenin “son derece başarılı” geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğine vurgu yapan Rutte, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara’da bu taahhütler artık hayata geçiriliyor.” dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, zirve nedeniyle ev sahibi Türkiye’ye ve Ankara halkına da teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Ev sahibimiz Türkiye’ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederim. Güzel Ankara’nın güzel halkına teşekkür ediyorum. Başkentinizde böyle bir organizasyon düzenlemenin lojistiğinin farkındayım. Başkentte yaşayan halk için kolay olmadığını biliyorum, o yüzden Ankara’da yaşayan herkese teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım. Önemli bir zirveydi, çok zarif ev sahiplerisiniz. Çok teşekkür ederim.”

Rutte’nin bu sözleri, Ankara Zirvesi’nin yalnızca alınan kararlar ve diplomatik temaslarla değil, Türkiye’nin organizasyon gücü ve ev sahipliğiyle de öne çıktığını gösterdi.

Ankara’da diplomasiye kültürel imza

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, küresel güvenlik gündeminin en önemli başlıklarına ev sahipliği yaparken, Türkiye’nin kültürel zenginliği ve misafirperverliği de zirve boyunca öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resepsiyon, dünya liderlerine sunulan Türk mutfağı, lider eşleri için düzenlenen özel program, liderlere takdim edilen kitap ve zirveye ilişkin ev sahipliği övgüleri, Ankara’daki organizasyonun diplomasiyle kültürü bir araya getiren yönünü güçlendirdi.

Türkiye, 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi’nde yalnızca ittifakın güvenlik gündemine değil, kültürel diplomasiye de güçlü bir imza attı.