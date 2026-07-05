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NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenecek programda, NATO Zirvesi süresince küresel ve bölgesel güvenlik gündemine ilişkin 45 yan etkinlik gerçekleştirilecek.

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NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre program, NATO Zirvesi’nin resmi programını tamamlayıcı nitelikte uluslararası bir diyalog platformu olarak gerçekleştirilecek. Etkinlikte müttefik ve ortak ülkelerden önde gelen kurumlar bir araya gelerek güncel güvenlik meselelerini ele alacak.

45 yan etkinlik yapılacak

Ankara Palas’ta iki gün sürecek program kapsamında üst düzey devlet temsilcileri, karar alıcılar ile yerli ve uluslararası paydaşların katılımıyla 45 yan etkinlik düzenlenecek.

Panel, yuvarlak masa toplantıları, politika diyalogları ve tematik oturumlarda küresel ve bölgesel güvenlik gündemini şekillendiren konular farklı perspektiflerden değerlendirilecek.

Güvenlik gündeminin önemli başlıkları ele alınacak

Program kapsamında NATO’nun caydırıcılık ve savunma kapasitesi, Avrupa güvenlik mimarisi, transatlantik ilişkiler, savunma sanayii ve teknolojileri, hibrit tehditler, siber güvenlik, yapay zeka, kritik altyapıların korunması, Ukrayna’daki savaşın güvenlik boyutu ile Karadeniz, Baltık, Orta Doğu, Körfez ve Hint-Pasifik bölgelerindeki gelişmeler masaya yatırılacak.

Ayrıca enerji ve ulaştırma koridorları, deniz güvenliği, kadınların güvenlik ve kriz yönetimindeki rolü, demokratik dayanıklılık ve gıda güvenliği başlıkları da programın gündeminde yer alacak.

Ankara uluslararası diyalog merkezi olacak

Açıklamada, “Müttefikler Ankara’da” Programı’nın uluslararası politika yapıcılar ile stratejik araştırma kuruluşlarını aynı platformda buluşturacağı, NATO Zirvesi boyunca Ankara’nın güvenlik, savunma ve dış politika alanlarında fikir üretimi ile uluslararası diyaloğun önemli merkezlerinden biri haline gelmesine katkı sağlayacağı bildirildi. Ayrıca programın müttefikler ve ortak ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini desteklemesinin amaçlandığı kaydedildi.

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