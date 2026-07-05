16 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 228 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

Şüphelilerin faaliyet alanları

Açıklamada, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin farklı illerde çeşitli suçlara karıştıklarının tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Tekirdağ, Kırklareli, Iğdır ve Aydın’da; sosyal medya platformları üzerinden ‘yatırım danışmanlığı’ gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Antalya, Gaziantep, Şırnak ve Afyonkarahisar’da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Ordu’da; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Kilis’te; baskı, darp ve tehdit ile işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, Malatya’da; kamu kurum ve kuruluşların zararına ‘zimmet’ suçunu işledikleri, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli ve Manisa’da tefecilik yaptıkları tespit edildi.”

“Mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz”

Operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.”

Açıklamanın sonunda, operasyonlarda görev alan personele teşekkür edilerek, “Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.