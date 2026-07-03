Diyarbakır’da 40 dereceyi gören sıcakta vatandaşlar serinlemek için camilere sığındı

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Diyarbakır’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar serinleyebilecekleri alanlara yöneldi.

Merkez ilçelerde bulunan klimalı camiler, hem ibadet etmek hem de sıcaktan korunmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Namazlarını kılan vatandaşlardan bazıları Kur’an-ı Kerim okuyarak ibadet etti, bazıları ise cami içerisindeki halılar üzerinde uzanıp dinlendi ve uyudu.

Cami avlularındaki gölgelik alanları tercih eden vatandaşlar ise sohbet ederek vakit geçirdi. Kentte etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.



