Türkiye’nin şehircilik modeli Mekke’ye taşınıyor: “Hayat Mekke”de lansman hazırlığı

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul şirketlerinden Emlak Konut, “Hayat Mekke” projesiyle Suudi Arabistan pazarına açılmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında, Mekke’de 1014 villanın yanı sıra okul, sağlık merkezi, cami, ticari alanlar ve geniş yeşil alanlardan oluşan yeni bir yaşam merkezi kurulacak.

Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026’da, şirketin yurt dışındaki ilk büyük konut geliştirme projesi “Hayat Mekke”ye dair önemli bir müjde verildi. Emlak Konut yetkilileri, projenin lansman hazırlıklarının süratle devam ettiğini bildirdi. Peki Hayat Mekke projesi nedir, Türk gayrimenkul sektörü açısından ne ifade ediyor? İşte detaylar…

400 milyon dolarlık proje

Yaklaşık 400 milyon dolarlık değere sahip projeyle; 1014 villa, sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlardan oluşan kapsamlı bir yerleşim düzeni sunulacak. Projede ayrıca okullar, sağlık merkezi, camiler, ticari üniteler, park ve açık alanların yer alması planlanıyor.

Villaların, Mekke’nin batı sınırında yer alan ve prestijli bölgelerden biri olarak gösterilen Mecca Gate’te inşa edilmesi ve büyüklüklerinin 150 ila 5 bin metrekare arasında değişmesi bekleniyor. Harem-i Şerif’e araçla 15-20 dakika mesafedeki bölgede konumlanan proje, ulaşım ve erişebilirlik açısından da dikkat çekiyor.

Kültürel dokuya uyumlu tasarım yaklaşımı ve mahalle ölçeğindeki sosyal tesislerle, sakinlerine dengeli bir yaşam sunması hedeflenen projenin, hem yaşam değeri hem de yatırım potansiyeli açısından güçlü bir çekim merkezi oluşturması bekleniyor.

Emlak Konut’un “Gelir Paylaşımı Modeli” uluslararası ölçekte ilk kez uygulanacak

Hayat Mekke, Emlak Konut’un yurt dışındaki ilk projesi olmanın ötesinde, şirketin yıllardır Türkiye’de uyguladığı “Gelir Paylaşımı Modeli”nin ilk kez uluslararası pazara ihraç edilmesi anlamına geliyor. Bu nedenle şirket, yalnızca konut üretmeyecek; proje geliştirme, satış yönetimi ve gelir paylaşım modelini de Suudi Arabistan’a taşıyacak.

Emlak Konut Global, projenin planlama, tedarik, saha yönetimi ve uygulama süreçlerinin tamamını yönetecek.

Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası arenadaki gücünü yansıtacak

"Hayat Mekke" projesi, Emlak Konut'un uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir adımı olurken, iki ülke arasında da şehircilik alanında yeni iş birliklerinin zeminini oluşturacak.

Emlak Konut'un, Suudi Arabistan'da bir iştirak kurarak projelere liderlik etmesi, Türk müteahhitlik firmalarının bölgeye daha etkin şekilde entegre olmasına imkan tanıyacak.

İş birliğinin, Emlak Konut'un marka değerine ve uluslararası güvenilirliğine de güçlü bir katkı sunması planlanıyor.





