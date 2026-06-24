Büyükelçi Balkan: "Türkiye, Avrupa güvenliğinin vazgeçilmez aktörü"

Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisinde kritik bir konuma sahip olduğunu belirterek, AB ile daha yakın savunma iş birliğinin hem Avrupa’nın güvenliğini güçlendireceğini hem de NATO-AB koordinasyonunu artıracağını söyledi.

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde önemli bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Balkan, değişen küresel güvenlik ortamının bu gelişimi hızlandırdığını ifade etti. Brüksel’de savunma ve güvenlik konularının en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydeden Balkan, Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip bir müttefik olarak Avrupa’nın ortak güvenliğine uzun yıllardır katkı sunduğunu söyledi.

“NATO’nun güneydoğu kanadını koruyoruz”

Türkiye’nin jeostratejik konumu, güçlü askeri kapasitesi ve deneyimli silahlı kuvvetleriyle Avrupa güvenliğinde önemli rol oynadığını dile getiren Balkan, “NATO’nun güneydoğu kanadını koruyoruz. Türkiye, NATO misyonlarına ve operasyonlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biridir.” dedi.

Türk savunma sanayisinin ülkenin bölgesel ve küresel ölçekte güvenlik sağlayıcı rolünü güçlendirdiğini belirten Balkan, müttefik ülkelerin Türkiye’nin gerektiğinde sorumluluk almaktan kaçınmadığını çok iyi bildiğini ifade etti.

Savunma sanayisinde 10 milyar doları aşan ihracat

Türk savunma sanayisinin geldiği noktaya ilişkin verileri paylaşan Balkan, sektörde 3 bin 500’den fazla şirketin faaliyet gösterdiğini, 100 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını ve çalışanların yaş ortalamasının 34 olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerlilik oranının yüzde 82’ye ulaştığını belirten Balkan, Türkiye’nin 2025 yılında 230 farklı savunma ürününü ihraç ettiğini ve ihracat hacminin 10 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti. İhracatın yaklaşık yüzde 56’sının NATO müttefikleri ve AB ülkelerine yapıldığını aktaran Balkan, Türkiye’nin halihazırda Avrupa savunma sanayisinin tedarik zincirlerinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

“Dışlayıcı yaklaşım ortak çıkarlara zarar veriyor”

Türkiye ile AB arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin zaman zaman bazı siyasi engellerle karşılaştığını belirten Balkan, bazı AB ülkelerinin dışlayıcı tutumlarının ortak çıkarlara zarar verdiğini söyledi.

Balkan, “Türkiye ile AB arasındaki daha yakın savunma ve güvenlik iş birliği, NATO-AB iş birliğini de kolaylaştıracak ve Avrupa’nın krizlere ve tehditlere daha etkili yanıt vermesini sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

AB’nin SAFE ortak savunma finansman programına Türkiye’nin katılım başvurusunun geçen yıl yapılmasına rağmen sürecin ilerlemediğini hatırlatan Balkan, buna karşın üye ülkelerin büyük bölümünün Türkiye ile savunma sanayisi alanında iş birliğine sıcak baktığını dile getirdi.

NATO Zirvesi kapsamında Savunma Sanayii Forumu düzenlenecek

Türkiye’nin 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını anımsatan Balkan, zirve marjında gerçekleştirilecek Savunma Sanayii Forumu’nun müttefikler arasında iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunacağını söyledi.

Panelde ayrıca ASELSAN, Otokar, Kale Grubu, İtalyan savunma şirketi Leonardo ve İspanyol savunma şirketi Navantia temsilcileri de yer aldı. Katılımcılar, Türk savunma sanayisinin son yıllarda kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek, Türk şirketlerinin Avrupa’nın savunma kapasitesi ve tedarik zincirlerinde giderek daha fazla rol üstlendiğini vurguladı.