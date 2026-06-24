NATO Zirvesi öncesi Ankara’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirve kapsamında “Operasyon Turkuaz” adıyla oluşturulan plan doğrultusunda üst düzey güvenlik önlemleri devreye alındı.

Şehir genelinde kontrol ve denetimler artırıldı

Plan kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında kontroller sıkılaştırılırken, il genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

NATO görev alanı olarak belirlenen bölgelerde ekiplerin görevlendirildiği, 24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik noktalarında şüpheli şahıs ve araçlara yönelik çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Kritik noktalarda özel ekipler görev yapıyor

Özel harekat, yunus timleri, narkotik ve asayiş ekiplerinin yanı sıra kritik noktalarda sivil ekiplerin de görevlendirildiği, güzergahlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

Zirve kapsamında çok sayıda yabancı heyet ve turistin ağırlanması beklenen işletmeler ve otellerde de denetimlerin artırıldığı bildirildi.

Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara yönelik uygulamaların da tavizsiz şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor

Plan kapsamında uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel çalışmaların da devam ettiği, yakalanan kişilerin adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’in, çalışmaları yerinde inceleyerek halkın yoğun olduğu alanlarda, parklarda, açık ve kapalı mekanlarda, kafe ve eğlence yerlerinde denetimlerin artırılması yönünde talimat verdiği aktarıldı.

9 ilçede geniş çaplı uygulama yapıldı

Yapılan çalışmalar kapsamında 9 ilçede 215 nokta, 151 park ve 120 işletmede 39 tim ve 450 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Ayrıca, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen operasyonlarda yakalanan 209 şüphelinin gözaltında olduğu ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.