İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor

Küresel trafik verileri sağlayıcısı TomTom’un 2025 İstanbul raporu, kentte yoğunluğun özellikle sabah 08.00 ve akşam 16.00-18.00 bandında arttığına işaret ederken, yeni metro hatları ve kara yolu projeleriyle kent içi ulaşım yükünün azaltılması hedefleniyor.

İstanbul’da trafik sorunu, yalnızca yollarda geçirilen süreyle sınırlı kalmıyor; kentte yaşayanların uyku düzeninden işe gidiş saatine kadar günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Özellikle Avrupa Yakası’nda Maslak, Şişli, Başakşehir ve İstanbul Havalimanı aksını; Anadolu Yakası’nda ise Maltepe-Kozyatağı, Altunizade ve Çamlıca-Samandıra hattını kullanan çalışanlar, sabah yoğunluğuna yakalanmamak için mesai saatinden çok daha önce yola çıkıyor.

Trafiği aşmak için erken saatlerde iş yerlerine ulaşan bazı çalışanlar, mesai başlayana kadar araçlarını adeta dinlenme alanına çeviriyor. Otoparklarda ya da iş yerlerinin çevresinde bekleyen sürücüler, kontak kapattıktan sonra araç içinde uyuyarak güne hazırlanıyor. Bu tablo, İstanbul trafiğinin artık yalnızca ulaşım sorunu değil, aynı zamanda şehir yaşamını yeniden şekillendiren gündelik bir sorun haline geldiğini gösteriyor.

İstanbul’da trafik en çok hangi saatlerde yoğunlaşıyor?

Küresel trafik verileri sağlayıcısı TomTom’un 2025 İstanbul raporuna göre kentte ortalama trafik sıkışıklığı yüzde 62 seviyesinde ölçüldü. Raporda, İstanbul’da 10 kilometrelik bir yolculuğun ortalama 22 dakika 54 saniye sürdüğü, yoğun saatlerde trafikte kaybedilen sürenin ise yılda 112 saate ulaştığı belirtildi.

Verilere göre sabah yoğunluğu özellikle 08.00 civarında belirginleşirken, akşam trafiği daha ağır seyrediyor. TomTom’un İstanbul verilerinde sabah yoğun saatlerde 10 kilometrelik yolculuk 25 dakika 19 saniye, akşam yoğun saatlerde ise 32 dakika 37 saniye olarak hesaplandı. Akşam saatlerinde ortalama hızın 18,4 kilometreye kadar düştüğü kayıtlara geçti.

TomTom’un gün içi seyahat süreleri de İstanbul’da trafiğin özellikle 16.00’dan sonra hızla arttığını ortaya koyuyor. Hafta içi 18.00 civarında 10 kilometrelik yolculuk süresi birçok gün 32-33 dakikaya kadar çıkarken, bu tablo mesai çıkışının kentin en kritik zaman dilimlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Yoğunluk D-100, TEM ve köprü bağlantılarında kilitleniyor

İstanbul trafiğinde en yoğun noktalar, kentin iki yakasını birbirine bağlayan köprü yolları, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve iş merkezlerine açılan bağlantı güzergahlarında oluşuyor.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde yoğunlaştığı görülüyor. TEM Otoyolu’nda ise Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısı ve Mahmutbey hattı öne çıkıyor.

Büyükdere Caddesi, Levent bağlantı yolları, Barbaros Bulvarı ve Karaköy-Beşiktaş sahil hattı da özellikle mesai giriş ve çıkış saatlerinde araç yoğunluğunun arttığı bölgeler arasında yer alıyor.

Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Maltepe-Kozyatağı hattı ile Acıbadem-Maltepe arasında trafik yoğunluğu öne çıkıyor. Altunizade’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne uzanan bağlantı yolu, Çamlıca gişeleri-Samandıra ayrımı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Ataşehir’e uzanan güzergah da yoğunluğun sık yaşandığı noktalar arasında bulunuyor.

“Arabalarında uyuyan İstanbullular” metro açılışında da gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 19 Haziran’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul trafiğinin günlük hayata etkisine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni metro hatlarının İstanbul trafiğini rahatlatacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul’un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını, işe geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un trafik başta olmak üzere sorunlar altında ezilmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

“Kim ne derse desin, İstanbul’u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul’un, trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.”

Yeni metro hatları trafik yükünü azaltmayı hedefliyor

İstanbul trafiğine karşı en önemli çözüm başlıklarından biri raylı sistem yatırımları olarak öne çıkıyor. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi, 69 kilometrelik uzunluğuyla tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı hatlarından biri olarak hizmete alındı.

Projenin Halkalı-Arnavutköy kesimiyle birlikte Halkalı’dan İstanbul Havalimanı’na ulaşım süresinin 30 dakikaya, Halkalı’dan Gayrettepe’ye ulaşım süresinin ise 57 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Hat; Marmaray, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat ve diğer raylı sistemlerle entegre olacak şekilde planlandı.

Bu hatlarla birlikte toplu taşıma ağının güçlendirilmesi, özel araç kullanımının azaltılması ve özellikle yoğun saatlerde kara yolu üzerindeki baskının hafifletilmesi amaçlanıyor.

Sazlıdere Köprüsü ve yeni ulaşım aksı batı hattını rahatlatacak

İstanbul’un batı aksındaki ulaşım yatırımları da trafik sorununun çözüm başlıkları arasında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi, 25 kilometre ana gövde ve 20 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometrelik uzunluğa sahip olacak. Proje kapsamında Sazlıdere Barajı’nın güneyinden geçecek uzun açıklıklı köprü ve bağlantı yolları yer alıyor.

Proje ile Halkalı, Başakşehir, Kayaşehir, Kayabaşı ve Bahçeşehir yerleşimlerinin ulaşım problemlerinin çözülmesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ulaşımın rahatlatılması, trafik yoğunluğunun azaltılması, seyahat konforunun artırılması, akaryakıt ve zaman tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Bölgede ulaşım ihtiyacını artıracak başlıklardan biri de sosyal konut projeleri. Sazlıbosna’da 5,2 milyon metrekarelik alanda, 40 etapta toplam 36 bin 628 sosyal konutun inşası sürüyor.

Bu nedenle Sazlıdere Köprüsü ve Nakkaş-Başakşehir bağlantısı, yalnızca mevcut trafiği rahatlatacak bir proje olarak değil, yeni yerleşim alanlarının İstanbul’un ana ulaşım ağına bağlanması açısından da kritik görülüyor.