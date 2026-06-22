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AjansHaber Spor TFF, Süper Lig’de 2026-2027 sezonu harcama limitlerini duyurdu

TFF, Süper Lig’de 2026-2027 sezonu harcama limitlerini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig’de 2026-2027 sezonunda geçerli olacak takım harcama limitlerini açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
TFF, Süper Lig’de 2026-2027 sezonu harcama limitlerini duyurdu

TFF’nin duyurusuna göre, yeni sezonda en yüksek harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lirayla son şampiyon Galatasaray’a verildi. Ligde en düşük harcama limiti ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Alanyaspor için belirlendi.

Süper Lig’de 2026-2027 sezonu için kulüplere tanınan harcama limitleri şöyle:

Galatasaray: 9.006.596.835 TL
Fenerbahçe: 6.330.032.702 TL
Beşiktaş: 4.123.397.974 TL
Trabzonspor: 2.530.783.285 TL
Rizespor: 1.817.301.750 TL
Samsunspor: 1.124.529.320 TL
Konyaspor: 1.101.846.407 TL
Başakşehir: 1.099.918.616 TL
Kocaelispor: 953.682.308 TL
Erzurumspor FK: 893.261.956 TL
Amedspor: 893.261.956 TL
Çorum FK: 893.261.956 TL
Gaziantep FK: 817.925.936 TL
Gençlerbirliği: 805.716.149 TL
Eyüpspor: 801.174.603 TL
Göztepe: 678.239.611 TL
Kasımpaşa: 647.958.968 TL
Alanyaspor: 571.608.883 TL

 

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