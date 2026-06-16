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AjansHaber Spor Türkiye-Paraguay maçının hakem kadrosu açıklandı

Türkiye-Paraguay maçının hakem kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Paraguay ile oynayacağı ikinci maçta görev yapacak hakem belli oldu.

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Türkiye-Paraguay maçının hakem kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde FIFA, mücadelede görev alacak hakem kadrosunu duyurdu. A Milli Takım’ın Paraguay ile oynayacağı maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

Barton’un yardımcılıklarını El Salvadorlu David Moran ve Antonio Pupiro üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi Jamaikalı Oshane Nation olurken, 5. hakem olarak Caleb Walas görev yapacak.

Türkiye-Paraguay maçı ne zaman?

2026 Dünya Kupası’nda A Milli Takım, Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü karşılaşacak.

ABD’nin Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00’da başlayacak.

Milli takım, bu karşılaşmanın ardından gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek.

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