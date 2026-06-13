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AjansHaber Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için yayımladığı video mesajda, “Vurduğunuz gol olsun Bizim Çocuklar” sözleriyle ay-yıldızlılara başarı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takımımızın çok değerli sporcuları, yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı, ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda 3’üncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun, vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar."

 

#2026 Fıfa Dünya Kupası
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