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AjansHaber Gündem MSB duyurdu: Van hudut hattında yaklaşık 291 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

MSB duyurdu: Van hudut hattında yaklaşık 291 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 291 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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MSB duyurdu: Van hudut hattında yaklaşık 291 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınır birliklerinin vatanın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Hudut hattında yürütülen arama tarama faaliyetine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 15 çuval içerisinde toplam 290 bin 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

#milli savunma bakanlığı
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