MSB: "Küresel Sumud Filosu’na saldırı uluslararası hukukun açık ihlalidir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, uluslararası sularda gerçekleşen müdahalenin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.”

Seyrüsefer güvenliğine vurgu

Açıklamada saldırının yalnızca insani yardım faaliyetlerini değil, aynı zamanda denizlerdeki güvenliği de tehdit ettiği belirtildi.

MSB’nin değerlendirmesinde şu ifade dikkat çekti:

“Saldırının, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef aldığı aktarılan açıklamada, ‘Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.’ değerlendirmesi yapıldı.”

Türkiye’den yakın takip vurgusu

Bakanlık, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yakından izlendiğini ve Türkiye’nin insani yardım kapsamında gerekli adımları atmaya hazır olduğunu da bildirdi.