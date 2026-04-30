ASELSAN’dan 125,1 milyon dolarlık dev ihracat paketi

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, küresel faaliyetleri kapsamında portföyüne stratejik öneme sahip yeni dış satım anlaşmaları eklediğini duyurdu. Şirket, teknolojik üstünlüğünü ve uluslararası güvenilirliğini pekiştiren dev bir ihracat hamlesine imza atarak toplam bedeli 125 milyon 100 bin dolar olan sözleşmeleri kayıt altına aldı.

Geniş ürün yelpazesiyle küresel çıkartma

ASELSAN tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, uluslararası müşterilerle imzalanan bu kapsamlı paket savunma sanayisinin en kritik alanlarını kapsıyor. Sözleşmeler doğrultusunda şu sistemlerin dış satımı gerçekleştirilecek:

• Hava Savunma ve Radar Sistemleri

• Elektronik Harp ve Elektro-Optik Çözümler

• Aviyonik ve Modern Haberleşme Sistemleri

Stratejik güç ve teknolojik hakimiyet

Toplam 125,1 milyon dolarlık bu anlaşma, sadece bir finansal başarı değil, aynı zamanda ASELSAN’ın global ölçekteki teknolojik yetkinliğini tescilleyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, geliştirdiği yüksek teknolojili sistemlerle dünya pazarındaki payını artırırken Türk savunma sanayisinin dış satım hedeflerine de önemli katkı sağlıyor.

Yeni ihracat sözleşmeleriyle birlikte ASELSAN, dünyanın farklı coğrafyalarındaki kullanıcılara yüksek nitelikli savunma çözümleri sunmayı sürdürüyor.