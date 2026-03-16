GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem ASELSAN, 166 milyon dolar değerinde iki dev sözleşmeye imza attı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ve yerli bir üretici ile toplam 166,4 milyon dolarlık güdüm ve elektro-optik sistem tedarik sözleşmesi imzaladı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve yurt içi bir platform üreticisiyle toplam bedeli 166 milyon 450 bin dolar olan iki ayrı sözleşme imzaladığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimle kamuoyuna açıklanan bu anlaşmalar, hem iç pazar hem de ihracat odaklı stratejik sistemleri kapsıyor.

Teslimatlar 2027 ve 2028 yıllarında

Sözleşmelerden ilki, SSB ile imzalanan 111 milyon 850 bin dolar tutarındaki güdüm sistemleri tedarikini içeriyor. Şirketten yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güdüm Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 111 milyon 850 bin dolar olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." denildi.

Elektro-optik sistemler için ihracat hamlesi

İkinci sözleşme ise yurt içi bir platform üreticisiyle 54 milyon 600 bin dolar değerinde imzalandı. Yurt dışındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan proje hakkında, "ASELSAN ile yurt içi bir platform üreticisi arasında, yurt dışındaki kullanıcılara teslim edilmek üzere Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine yönelik toplam tutarı 54 milyon 600 bin dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

#Aselsan
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.