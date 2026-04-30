UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde nefes kesen maçlar

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya ekibi Atletico Madrid ile İngiltere temsilcisi Arsenal, 1-1 berabere kaldı.

Arsenal, 44. dakikada Viktor Gyökeres’in penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, ev sahibi ekip 56. dakikada Julian Alvarez’in penaltı golüyle skora denge getirdi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Alvarez, Messi’nin rekorunu kırdı

Julian Alvarez, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gole en hızlı ulaşan Arjantinli futbolcu oldu. Söz konusu gol sayısına 41 karşılaşmada ulaşan Alvarez, Lionel Messi'nin 42 maçlık rekorunu geride bıraktı.

Karşılaşmanın rövanşı, 5 Mayıs Salı günü İngiltere'de oynanacak.

Parc des Princes’te gol yağmuru: PSG 5-4 Bayern Münih

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son şampiyon PSG, sahasında Alman devi Bayern Münih ile tarihi bir karşılaşmaya imza attı. Tam 9 golün atıldığı mücadeleyi PSG, Bayern Münih karşısında 5-4 kazandı.

PSG’ ye galibiyeti getiren goller; Kvaratskhelia (24' ve 56'), Ousmane Dembele (45' ve 58') ve Joao Neves’ten (33') geldi.

Bayern Münih’in gollerini ise Harry Kane (17') (P) , Michael Olise (41'), Dayot Upamecano (65') ve Luis Diaz (68') kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 6 Mayıs Çarşamba günü Almanya’da oynanacak.

Tarihe geçen ilk yarı

PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti.