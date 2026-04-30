GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
GÖKBEY’in Kara Kuvvetlerine ilk teslimatı gerçekleşti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine de dahil edildi. İlk teslimat, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Yayınlama Tarihi:
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKBEY’in tamamen yerli kabiliyetlerle üretildiğine dikkat çekerek, “Tasarımından ana ve alt sistemlerine, test ve sertifikasyon süreçlerine kadar milli imkanlarla geliştirilen bir platformun teslimatını gerçekleştiriyoruz. Bu, savunma sanayimizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesidir.” dedi.

Toplam 83 helikopterlik teslimat planı

Görgün, proje kapsamında teslimatların devam edeceğini belirterek, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 15, İçişleri Bakanlığımıza 42 olmak üzere toplamda 83 GÖKBEY helikopteri daha teslim edilecek. Bu platform, çok yönlü kullanım kabiliyetiyle harekat esnekliğini artıracak.” ifadelerini kullandı.

Yerlilik oranı yüzde 80’e çıkarılacak

Görgün ayrıca mevcutta yüzde 70’in üzerinde olan yerlilik oranının, yerli motor entegrasyonuyla yüzde 80’in üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Teslimatlar hız kesmeden sürecek

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise üretim ve teslimat sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini belirterek, “İkinci helikopterin teslimatını haziran ayında yapacağız. Üretim ve teslimatlar artarak devam edecek.” dedi.

Kara Kuvvetlerinden modernizasyon vurgusu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, modern savaş ortamına dikkat çekerek, GÖKBEY’in kritik bir kabiliyet kazandırdığını söyledi. Tokel, “Yeni nesil sistemlerle birlikte GÖKBEY, Kara Kuvvetlerimizin operasyonel gücünü önemli ölçüde artıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.