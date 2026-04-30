GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Giresun Belediyesi eski başkanı Hasbi Dede'ye taciz suçundan hapis cezası

Giresun Belediyesi eski başkanı Hasbi Dede’ye taciz suçundan hapis cezası

Giresun’da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve CHP’den ihraç edilen Görele Belediyesi eski başkanı Hasbi Dede’nin yargılandığı “cinsel taciz” davasında karar açıklandı.

Yayınlama Tarihi:
Görele 1’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuksuz sanık Hasbi Dede ve taraf avukatları katıldı. Hakkında “Çocuğa Karşı Cinsel Taciz” suçlamasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dede, son savunmasında suçlamaları reddetti.

Mağdur genç kız şüpheli kazada can vermişti

Kamuoyunda infial yaratan davanın mağduru olan Elif Tuana Torun, hukuk mücadelesi devam ederken trajik bir olayla hayatını kaybetmişti. Genç kız, 28 Mart tarihinde meydana gelen ve “şüpheli” olarak kayıtlara geçen bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirmiş, bu durum davanın seyrine dair tartışmaları beraberinde getirmişti.

Siyasi süreç nasıl işlemişti?

Olayın yargıya taşınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, partisi CHP tarafından da disipline sevk edilerek ihraç edilmişti. Mahkemenin verdiği bu son kararla birlikte, Dede’nin aldığı ceza kesinleştiği takdirde siyasi ve hukuki yaptırımların uygulanması bekleniyor.

#Spor / 30 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Spor
Brand Test Auto
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.