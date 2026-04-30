Bakan Fidan ve Gerapetritis arasında “Sumud Filosu” diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin odağında, İsrail ordusunun uluslararası sularda "Küresel Sumud Filosu"na yönelik gerçekleştirdiği sert müdahale yer aldı.

Gazze’ye yönelik insani yardım taşıyan ve ablukayı kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, Girit Adası açıklarında İsrail güçlerinin hedefi oldu. 12 Nisan'da Barselona'dan yola çıkan ve Sicilya duraklamasının ardından 26 Nisan'da rotasını Gazze'ye çeviren filo, 29 Nisan gecesi uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durduruldu.

Filoda 39 ülkeden 345 aktivist bulunuyor

Filo yetkililerinden alınan bilgilere göre teknelerdeki durum şöyle:

• Katılımcı sayısı: 345 aktivist

• Uyruk çeşitliliği: 39 farklı ülke vatandaşı

• Türk katılımcılar: Filoda Türk vatandaşları da bulunuyor

• Konum: Girit Adası açıkları, uluslararası sular

İsrail’in tekerrür eden tavrı

İsrail ordusunun insani yardım girişimlerine yönelik bu engelleme girişimi ilk değil. Eylül 2025 tarihindeki ilk misyonda da benzer bir hukuk dışı operasyon gerçekleştirilmiş, yardım teknelerine el konularak aktivistler alıkonulmuştu.

Yaşanan son gelişme, bölgedeki diplomatik tansiyonu en üst seviyeye çıkarırken Bakan Fidan’ın yürüttüğü telefon diplomasisi, Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip ettiğinin ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı temaslarını sürdürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Formula 1 İstanbul'a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Çanakkale'de 57. Alay'ın kahramanları anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
