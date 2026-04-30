PFDK kararları açıklandı: Süper Lig'de rekor cezalar verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray–Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli kaleci Ederson’a 3 maç ceza, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’a ise bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK’nin bugün gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin ayrıntılar, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi hesabından paylaşıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Galatasaray derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakaret sebebiyle Brezilyalı eldivene 3 maç men ve 80 bin lira para cezası verdi.

Derbide çift sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle 1 maçlık ceza daha eklenen Ederson’un toplam cezası 4 maça çıktı. Bu nedenle tecrübeli kaleci, Trendyol Süper Lig’in kalan son 3 maçında forma giyemeyecek. Oyuncuya ayrıca ihraç sonrası sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 400 bin lira para cezası uygulandı.

Kurul, Fenerbahçe’ye de taraftar olayları nedeniyle 1 milyon 100 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapatma cezası verdi.

Öte yandan PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK, Galatasaray'a da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezası verdi.

Kurul ayrıca, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılması nedeniyle 220 bin lira, stadyuma usulsüz seyirci alınması sebebiyle de 480 bin lira olmak üzere toplam 700 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Beşiktaş'a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmi tribün kapatma cezası verildi.

